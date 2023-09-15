توقيع كتاب “حب في ربتكي” بأمسية ثقافية في مركز لالش الشيخان

توقيع كتاب “حب في ربتكي” بامسية ثقافية في مركز لالش / فرع الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و من أجل ديمومة الحركة الثقافية في المنطقة و بالتنسيق مع المركز الثقافي في الشيخان، تم اقامة حفل توقيع كتاب “حب في ربتكي” للكاتب و الشاعر السيد كريم سليمان، على حديقة المركز في عصر يوم الجمعة المصادف 15/9/2023.

وبعد الترحيب بالحضور، وقف الجميع دقيقة صمت على ارواح شهداء كوردستان وفي مقدمتهم البارزنيين الخالدين.

والقى السيد آزاد مراد مسؤول مركز لالش / الشيخان كلمة ترحيبية بالسادة والسيدات الحضور، و تحدث بنبذة مختصرة عن حياة الكاتب ومسيرته الابداعية على مختلف الصعد الثقافية والاجتماعية والسياسية.

بعد ذلك، تحدث السيد كريم سليمان عن الظروف التي ادت لولادة كتابه هذا، وخاصة قصائده التي قد يعود عمرها الى نحو نصف قرن، ابان مشاركته بالثورة التحررية الكوردستانية، حيث سطر بعض القصائد وهو معزول في جبال وقرى كوردستان الثائرة، لكنه لم ينسى الحب، والعشق، والمغامرة، لان اسقاطات اشعاره كانت في حب الوطن والدفاع عن حياة القرى والريف الكوردستاني وفلكلورها الجميل، مع ذكر جغرافية الزمن التي يمكن اصابها التغيير بعد مرور اكثر من 4 عقود.

حيث قرا السيد المحاضر والشاعر كريم سليمان، بعضا من ابيات الشعر من القصائد المتنوعة من ديوانه الشعري، ومعها حفنة من القصص القصيرة، في أجواء شعرية رائعة موضحاً في بعضها سبب و مكان و زمان تنظيمها.

عقب ذلك، تم فتح باب النقاش بين السادة الحضور والسيد المحاضر حول محتوى كتابه، وجرت عدة نقاشات وتوجيه عدة اسئلة، اجاب عنها السيد المحاضر.

وقبيل وتوقيع كتاب “حب في ربتكي” قدم المركز الثقافي في الشيخان شهادة تقديرية للكاتب تثميناً و تكريماً لدوره، كونه مؤسس المركز المذكور.

ثم قام السيد كريم سليمانة بتوقيع عدد من نسخ الكتاب التي تم تقديمها للسادة الحضور.

هذا، واقيمت الامسية الثقافية بحضور السيد سعيد جردو، رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، و السيد جهور علي بگ وكيل أمير الإيزيدية في العالم، و سفر أڤريڤي مسؤول المكتب الثقافي للفرع العشرين للحزب الديمقراطي الكوردستاني و صادق علو مسؤول لجنة محلية الشيخان و عقيد بهزاد مدير مركز شرطة الشيخان و خالد نرمو مدير بلدية الشيخان و خالد بيبو مدير سايلو الشيخان و مسؤول و أعضاء منتدى بعشيقة الثقافي و عدد من مثقفي قضاء الشيخان.