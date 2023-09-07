وفد كوردي إزيدي يجتمع مع البيت الأبيض والخارجية الأميركية

اجتمع وفد كوردي إزيدي برئاسة الأمير حازم تحسين بك مع المسوؤلين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، الذين أشادوا بدور إقليم كوردستان في إنقاذ المختطفين الإزيديين.

خلف شنكالي، عضو الوفد مستشار رئيس الوزراء العراقي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن الوفد اجتمع في البيت الأبيض مع تيري ولف، مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحثا أوضاع النازحين والدعم الدولي لأعادتهم إلى مناطقهم وتنفيذ اتفاق سنجار.

وأضاف أن المجتمعين أكدوا ضرورة تحديد موعد زمني لتنفيذ اتفاق سنجار وقانون الناجيات الإزيديات والبحث عن المفقودين، وبحثوا في هذا الصدد رؤى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حول إنقاذ المختطفين وإعادة إعمار سنجار.

ووقعت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في 2020، اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار الذي تضمن الاتفاق ثلاثة محاور تتعلق بالإدارة والأمن واعادة الإعمار، دون أن ينفذ حتى الآن.

بحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين. أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

مستشار السوداني أشار إلى أن الاجتماعات بحثت ايضاً “الحريات الدينية و(حقوق) المكونات”.

في هذا الصدد وصف المجتمعون دعم إقليم كوردستان لجميع المكونات الدينية في العراق بـ “المهم” وفق خلف شنكالي.

في شباط الماضي، ناشد الأمير حازم تحسين بك “جميع الأطراف العراقية والجهات الحكومية والحزبية والمؤسسات المدنية بمزيد من العمل المشترك من أجل الدفاع عن قضايا جميع المكونات العراقية، لاسيما أبناء المكون الإيزيدي من أجل انصافهم واستعادة حقوقهم في العيش ضمن دولة المواطنة”.