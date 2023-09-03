سبتمبر 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

مركز لالش / الشيخان يختتم بطولة لعبة الطاولة

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش / الشيخان يختتم بطولة لعبة الطاولة

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الأحد المصادف ٣ / ٩ / ٢٠٢٣ أختتمت لعبة الطاولة بمشاركة ( ٣٢ ) لاعباً بنظام التسقيط الفردي

و بعد المنافسة بين اللاعبين و تحديد مركزي الثالث و الرابع و بعدها أجريت المباراة النهائية ثم تم توزيع الجوائز على المراكز الثلاثة الأوائل من قبل مركز لالش / الشيخان و في ختام البطولة شكر المشاركون جهود مركزنا و إقامة الفعاليات و النشاطات المتنوعة و دوره الفعال في المنطقة .

 

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