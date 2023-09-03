مركز لالش / الشيخان يختتم بطولة لعبة الطاولة

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الأحد المصادف ٣ / ٩ / ٢٠٢٣ أختتمت لعبة الطاولة بمشاركة ( ٣٢ ) لاعباً بنظام التسقيط الفردي

و بعد المنافسة بين اللاعبين و تحديد مركزي الثالث و الرابع و بعدها أجريت المباراة النهائية ثم تم توزيع الجوائز على المراكز الثلاثة الأوائل من قبل مركز لالش / الشيخان و في ختام البطولة شكر المشاركون جهود مركزنا و إقامة الفعاليات و النشاطات المتنوعة و دوره الفعال في المنطقة .