سبتمبر 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تكريم رئيس الهيئة العليا لمركز لالش من قبل مؤسسة كوردستان للتوثيق و الأرشيف الصحافة الكوردية

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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تكريم رئيس الهيئة العليا لمركز لالش من قبل مؤسسة كوردستان للتوثيق و الأرشيف الصحافة الكوردية

أربيل- شبكة لالش الاعلامية

جرت اليوم في اربيل العاصمة و بحضور اوميد خوشناو محافظ اربيل و اري نانكلي عضو مجلس المركزي للحزب الديموقراطي الكوردستاني و رئيس مؤسسة كوردستان للتوثيق و الأرشيف الصحافة الكوردية و السيد اريان صلاح الدين ،وكيل وزارة الثقافة و الشباب في حكومة اقليم كوردستان مراسيم تكريم الاشخاص الذين خدموا الصحافة الكوردية، و كان من ضمنهم تم تكريم السيد سعيد جردو ،رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي و الاجتماعي.

 

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