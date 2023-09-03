تكريم رئيس الهيئة العليا لمركز لالش من قبل مؤسسة كوردستان للتوثيق و الأرشيف الصحافة الكوردية

أربيل- شبكة لالش الاعلامية

جرت اليوم في اربيل العاصمة و بحضور اوميد خوشناو محافظ اربيل و اري نانكلي عضو مجلس المركزي للحزب الديموقراطي الكوردستاني و رئيس مؤسسة كوردستان للتوثيق و الأرشيف الصحافة الكوردية و السيد اريان صلاح الدين ،وكيل وزارة الثقافة و الشباب في حكومة اقليم كوردستان مراسيم تكريم الاشخاص الذين خدموا الصحافة الكوردية، و كان من ضمنهم تم تكريم السيد سعيد جردو ،رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي و الاجتماعي.