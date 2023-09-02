ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه

قام مكتب لالش سيبا شيخدرى بالتنسيق مع منظمة ال (YAHAD in unum) في مخيم قاديا (رەوانگە) بأفتتاح دورة للحلاقة الرجالية

و استمرت الدورة من 2023-08-17 و لغاية 2023-08-31 مع وجود خمس (5) مدربين داخل المخيم دعماً لهم ولتطوير مهاراتهم في الحلاقة وتم منحهم (شهادة خبرة) لتمكينهم العمل والسماح لهم بفتح مشاريع خاصة بالحلاقة الرجالية ، من قبل منظمة ال (YAHAD in unum)و كذلك استفادة اهالي المخيم ايضاً من الدورة بحدود( 15-25 طفل و شاب في كُل يوم ) مع توفير مايلزم لهم من احتياجات الدور.