إعلان نتائج “مشروع إصلاحي” أممي غرب نينوى

أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء المؤتمر الختامي لإعلان نتائج “مشروع دعم التعافي الحضري وبناء السلام في غرب نينوى”، شارك فيه العديد من شخصيات المحافظة ممثلة عن المكونات المختلفة.

وقال مدير مشروع “موئل” للأمم المتحدة في العراق وائل الأشهب في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب الاجتماع الختامي للمؤتمر ، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن “ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية وفق هذا البرنامج كان بالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة نينوى حيث تم دعم 235 فردا من المجتمع الذين تأثروا بالنزاع و أداء هذا المشروع إلى تحسين ظروفهم المعيشية”.

وأضاف الأشهب، أن “خلال هذا المشروع قمنا بإجراء تقييم شامل لأكثر من 1200 منزل مدمر و60 مرفقا عاما حيويا، كما خضعت أكثر من 700 أسرة لتقييم شامل للتأكد من الوثائق الملكية وتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الاختيار النهائي”.

وتابع: “كما تعلمون أن هذا المشروع لا يستطيع تغطية الاحتجاجات الكبيرة في مناطق غرب نينوى نظرا للدمار الكبير الذي لحق بها نتيجة الصراع مع تنظيم داعش “.

وخلال المشروع، تمكن المشروع من تحسين الظروف الدراسية في مدارس عدة لـ800 طالب وتمكن أيضاً من توصيل مياه الشرب لحوالي 3000 شخص، إضافة إلى إنشاء مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال لأكثر من 600 شخص، فضلاً عن تدريب 1200 شاب و شابة على المهن الفنية المختلفة، وشاركوا في تنفيذ المشروع بعد انتهاء فترة التدريب.