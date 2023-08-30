دهوك.. 52 الف نازح سيصوتون في انتخابات مجالس المحافظات

افاد مسؤول فرع دهوك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، ان 52 الفاً من النازحين تم تسجيلهم وسيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في العراق ، باستثناء إقليم كوردستان.

وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول القادم موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

في حين أن آخر انتخابات محلية في العراق كانت أجريت في عام 2013.

ومع اجتياح تنظيم داعش للأراضي العراقية في العام التالي، واصلت مجالس المحافظات عملها حتى قرر رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي إلغاءها في 2019.

مسؤول فرع دهوك في المفوضية خالد عباس ، قال لـ (باسنيوز) ان 50 الفاً من النازحين في دهوك تسلموا بطاقاتهم البايومترية ، ولم يبق سوى الفين لم يستلموها. مشيراً الى ان هؤلاء ايضاً سيتم تنظيم بطاقات لهم ليستلموها.

ولفت عباس ، الى فتح مجموعة من الدورات التدريبية لموظفي المفوضية ، على الأجهزة التي ستستخدم في الانتخابات.

مردفاً ، ان كل الاستعدادات قد اكتملت في دهوك لمشاركة النازحين في الانتخابات ، وسيصوتون داخل المخيمات التي يقيمون فيها.