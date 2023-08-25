الهجرة تعلن عودة “292 نازحا إيزيديا” من مخيمات دهوك إلى سنجار

أكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الجمعة، عن عودة (292) نازحا إيزيديا من مخيمات دهوك إلى سنجار.

وأعلنت جابرو في بيان، إن “(292) نازحا إيزيديا عادوا بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى”، موجهة “كوادر الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والإحتياجات الضرورية للأسر العائدة”.

ولفتت إلى، أن “العودة جاءت ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشيا مع البرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين لتأمين عودتهم”، مبينة، أن “فرق الوزارة الميدانية مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية”.