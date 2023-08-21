تاهوا 3 ايام في الغابات.. إنقاذ 6 مهاجرين ايزيديين في اليونان وترحيلهم إلى تركيا

غير شرعيين كورد يوم السبت إلى الخطر بعدما تاهوا في غابات شرق اليونان ونفد الماء والطعام منهم، وبعد أن تم إنقاذهم تم ترحيلهم إلى تركيا حيث قرروا العودة إلى إقليم كوردستان.

أحد هؤلاء المهاجرين أخبر شبكة رووداو الإعلامية من خلال اتصال هاتفي أنهم بعدما تاهوا في الغابات ثلاثة أيام وفقدوا الأمل في نجدتهم من جانب الشرطة والمنظمات الإنسانية، وصلوا فجر أمس الأحد (20 آب 2023) إلى إحدى القرى وسلموا أنفسهم للشرطة اليونانية، ثم تم ترحيلهم إلى تركيا وهم الآن جميعاً وعددهم ستة سالمون ومتواجدون في إسطنبول.

المهاجرون الستة كورد إيزديون من سكان ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار، وهم عائلة واحدة وبينهم سيدة وفتاة.

اتصل أحد أفراد العائلة يوم السبت (19 آب 2023) هاتفياً بشبكة رووداو الإعلامية وقال إن مهرباً ساعدهم في الوصول من إسطنبول إلى الحدود التركية اليونانية، وهناك تركهم المهرب وقال لهم اعبروا نهر مريج بواسطة طوف مطاطي إلى داخل الحدود اليونانية.

بعد ذلك ساروا ثلاثة أيام في غابات كثيفة وجبال وعرة لكنهم لم يبلغوا أي مكان، بعد أن قطعوا مسافة 10 كم فقط عن الحدود، وقال إنهم في خطر بسبب الإجهاد ونفاد الطعام منهم.

وأخبر المهاجر نفسه اليوم الاثنين شبكة رووداو الاعلامية بأن مشقة الطريق أجهدتهم وأفقدتهم الأمل فقرروا أن يسلموا أنفسهم للشرطة اليونانية لترحيلهم إلى تركيا ليعودوا منها إلى إقليم كوردستان.

المهاجر الذي ترافقه زوجته وابنته، قال ان “الهجرة صعبة على العوائل، والطريق شاق وخطير، ولا أريد الآن غير السلامة لعائلتي، ولا يهمنا أين نكون، فعائلتي تأتي فوق كل شيء”.

وأشار المهاجر إلى أنهم الآن في واحد من فنادق إسطنبول وسيعودون إلى إقليم كوردستان بعد استكمال العلاج الذي تتلقاه زوجته وابنته.

المهاجرون الستة، نقلتهم لشرطة اليونانية بالسيارات إلى ضفة نهر مريج الحدودي ومن هناك نقلوا بطوف مطاطي إلى الجانب الآخر من الحدود، ليستقلوا سيارة أجرة إلى إسطنبول، كما قال المهاجر.

وعن أسباب هجرتهم، قال المهاجر لشبكة رووداو الاعلامية إنه رغم مرور تسع سنوات على فاجعة سنجار “ليس مستقبلنا معلوماً، وطريق الهجرة شاق، ولا نعرف ماذا علينا أن نفعل”.