التقرير الأمريكي عن الحريات الدينية في العراق

أصدرت الخارجية الأمريكية تقرير الحريات الدينية الدولي، والذي نشر على موقعها الرسمي يتضمن تقييمًا شاملاً لحرية الدين أو ظروف المعتقد في 199 دولة ومنطقة خلال العام الماضي. ويركز على حماية الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم.

و يتضمن التقرير مجهودات شخصيات ومؤسسات المجتمع المدني ممن يقفون في وجه القمع والاضطهاد، ويناصر الأقليات الدينية في مواجهات التحديدات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وقد أشار التقرير الخاص بالعراق إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية، وسلَّط الضوء على ضعف المعالجات القانونية والدستورية، محذرًا من آثار هذه الانتهاكات والتي تتمثل في القتل والنزوح والهجرة وخسارة الممتلكات والعنف المجتمعي.

وفيما يتعلق بالأقلية الإيزيدية في العراق؛ أوضح التقرير – وفقًا لمكتب تنسيق انقاذ الإيزيديات التابع لحكومة إقليم كردستان – أن 2693 إيزيديًا في عداد المفقودين منذ هجوم داعش على شمال البلاد في عام 2014،

في يونيو، خصص مجلس النواب العراقي 25 مليار دينار (17.1 مليون دولار) لدعم تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات لتقديم الدعم للأيزيديين وغيرهم من الناجين من الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش عام 2014.

وفي يونيو 2020 تقدمت عضوة البرلمان الإيزيدية خالدة خليل بأول مقترح قانون يطالب بالاعتراف بقتل الإيزيديين في 2014 على أنه إبادة جماعية، ويطالب القانون المقترح الحكومة بتحمل المسؤولية عن الضحايا من خلال محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وتقديم الرعاية النفسية والطبية وكذلك التعويضات للضحايا والناجين من جرائم داعش .

https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/iraq/

Iraq – United States Department of State