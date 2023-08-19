(بالصور) فتاة كوردية إيزيدية مرشحة للقب ‹ملكة جمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا›

گولستان كرو، فتاة كوردية إيزيدية، مرشحة للحصول على لقب ‹ملكة جمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا›.

وقالت گولستان كرو لـ (باسنيوز): «على الرغم من تخرجي من كلية التمريض، إلا أن اهتمامي بالاستعراض على مستوى عالٍ، لأنني أؤمن بنفسي وبجمالي الفطري، لهذا السبب أتابع ذلك».

وأضافت: «في مسابقة 2021-2022 فزت بالمركز الثالث في مسابقة ملكة جمال العراق، أي المركز الأول في إقليم كوردستان لأني كنت مرشحة عن محافظة دهوك في الإقليم».

وتابعت: «أنا حالياً مرشحة عن العراق لمسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستحضرها 40 فتاة من العراق».

ومضت بالقول: «أنا سعيدة للغاية لتمثيل العراق في هذه المسابقة. أريد أن أقول للدول العربية إن الفتيات الكورديات الإيزيديات يمكنهن المشاركة في مثل هذه المسابقات وسأحاول نقل معاناة الكورد الإيزيديين إلى الدول العربية».

وختمت بالقول: «عائلتي ومجتمعي يدعمونني كثيراً حتى أتمكن من الفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقرر إقامتها في 25/10/2023».