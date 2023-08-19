السيد الحكيم يدعو إلى إعادة النازحين وإبعاد ملف سنجار عن الإرادات الخارجية

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى إعادة النازحين وإبعاد ملف سنجار عن التسييس والإرادات الخارجية

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان “على هامش أعمال المؤتمر الخامس عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إلتقينا عددا من الناجيات الإيزيديات والتركمانيات والمسيحيات”، مبيناً أن “المؤتمر في النسخة السابقة أثمر عن الكثير من الخطوات الإجرائية والتشريعية”.

ونوه: “على ضرورة إدامة المتابعة لتحقيق المتطلبات بشكل عام”، مؤكداً أن “محنة المختطفات محنة تدمي القلب ونشكر الله على إطلاق سراح الكثير منهن ونأمل العمل على تحرير المتبقيات”، مشدداً “أيضا على تشريع القوانين التي تخفف من أعباء المحنة”.

وبين، ان “قانون الناجيات مهم جدا لكنه ليس كل شيء”.

فيما دعا رئيس تحالف قوى الدولة “إلى إعادة النازحين وإبعاد ملف سنجار عن التسييس والإرادات الخارجية، ودعونا لاحترام الخصوصيات والتنوع بإعتباره مصدر إثراء للمجتمع العراقي”.