من مخيمات اللاجئين إلى ملاعب كرة القدم.. شابة كوردية ايزيدية تسقط العوائق وتحقق الإنجازات

لا صعوبات أمام أمام الناجحين ولا عوائق اجتماعية تعيق تعلمهم، هكذا هو الحال مع الشابة الكوردية “توغبا تيكال”، التي هربت من جحيم داعش الى مخيمات اللجوء لتخلق حياة جديدة في ملاعب كرة القدم.

ويسلط موقع “دويتشه فيله” الألماني في تقرير له، الضوء على انجاز “تيكال”، الذي حققته في في المانيا، ونقلت تجربتها ايضا الى اقليم كوردستان، والذي يتمثل في تعليم الفتيات كسر الحواجز الاجتماعية من خلال ممارسة رياضة كرة القدم.

ولفت الموقع الألماني بداية إلى أن “بعض الأديان والثقافات لا تتقبل ممارسة الشابات لكرة القدم، لكن مشروع “Scoring Girls “، يكشف كيف أن تساعد الرياضة الفتيات في ألمانيا والعراق في التغلب على القلق”.

وذكر التقرير أن “توغبا تيكال، وهي ابنة مهاجرين من أصول كوردية وايزيدية، تحدت كافة المصاعب لكي تصبح لاعبة كرة قدم محترفة في الدوري الألماني”.

ولفت التقرير إلى أن “تيكال تحولت مدربة وأسست مشروع ” Scoring Girls” لكي توفر للفتيات والشابات الفرصة بهدف تعزيز احترامهن لذاتهن”.

واشار التقرير الى ان “هذه الرياضة وطبيعة العمل كفريق، يمكن أن يكون لها فوائد علاجية للاعبات الناشئات، اذ ان العديد منهن عانين من العنصرية في حياتهن اليومية أو عانين من تأثيرات الصدمة بصفتهن لاجئات”.

وعلى سبيل المثال، تحدث التقرير عن ميساء وميسون اللتين اجبرتا على الفرار من العراق مع والديهما هربا من أهوال حكم تنظيم داعش، وخلال وجودهن في ألمانيا، فإن تجربة الانخراط في مشروع ” Scoring Girls “، منحتهما احساسا بالحرية المنسية منذ فترة طويلة”.

وبرغم أن التقرير لفت إلى ان “بعض الاباء يحظرون على بناتهن الانخراط في لعبة كرة القدم بسبب المخاوف من التمييز وفقدان ثقافتهم الخاصة، الا انه اكد ان عددا متزايدا من الشابات، صار لديهن الاهتمام بممارسة لعبة كرة القدم.

ولا تقتصر هذه التجربة على ألمانيا، فبحسب التقرير، فإن تيكال تسعى لجعل مفهوم “Scoring Girls ” مساعدا للفتيات في العراق ايضا، وهي من أجل ذلك اقامت مجموعة من المشاريع المحلية في اقليم كوردستان.

وختم التقرير الألماني بالقول إنه “من مخيمات اللاجئين الى المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة في الاقليم، فان تيكال مصممة على ضمان أن تحصل المزيد من الفتيات على فرصة للعب كرة القدم”.

ترجمة: وكالة شفق نيوز