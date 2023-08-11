الهجرة: عودة 293 نازحا إيزيدياً بشكل طوعي إلى سنجار

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الجمعة، عن عودة (293) نازحا إيزيديا بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار.

وذكر بيان للوزارة، أن “وزيرة الهجرة والمهجرين، أعلنت عودة (293) نازحا إيزيديا بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد”.

وبينت أن “عملية نقل الأسر النازحة جرت بإنسيابية عالية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والحكومات المحلية دون حدوث أي مشاكل تذكر، فيما وجهت كوادر الوزارة بالاستمرار في متابعة أوضاع الأسر العائدة إلى مناطقها وتلبية احتياجاتها سريعا بالتعاون مع المنظمات الإغاثية والجهات ذات العلاقة”.

أكدت جابرو أن “الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة طوعيا في جميع مخيمات النزوح المتواجدة في إقليم كردستان، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون عودة بقية النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية”.