لالش بحزاني يحيي ذكرى الابادة الايزدية وذكرى احتلال بعشيقة وبحزاني

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يحيي ذكرى الابادة الايزدية وذكرى احتلال بعشيقة وبحزاني

بحضور الست شيلان حازم ممثلة مكتب تنظيمات محافظة نينوى للحزب الديموقراطي الكوردستاني والاستاذ شيروان جمال آغا الدوبرداني عضو مجلس النواب العراقي والسيد عصام الزيباري مسؤول لجنة محلية باشيك للحزب الديموقراطي الكوردستاني والسيد رفعت سمو رشو معاون محافظ نينوى والسيد غزوان الداؤودي مدير ناحية بعشيقة وسماحة اختيار بحزاني الكوجك خيري والسادة اعضاء الهيئة العليا لمركز لالش ،

ووسط حضور جماهيري واسع ضم السيد شيخ عمر رئيس المجلس الاجتماعي في بعشيقة والملا عز الدين والسيد حامد حسن خدر مختار بحزاني والسيد لؤي الياس خدر مدير ادارة المجلس الاجتماعي في بحزاني وممثلي المراكز الثقافية والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ومدراء الدوائر الحكومية والأمنية والعسكرية ووجهاء ورجال دين افاضل وشخصيات ثقافية واجتماعية واصدقاء ومحبي المركز احيا مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني الذكرى السنوية التاسعة للابادة الايزدية في شنكال وذكرى احتلال مدينتي الزيتون والسلام بعشيقة و بحزاني ..

تخلل الحفل فقرات عدة وعديدة ضمت

الوقوف دقيقة صمت على أنغام النشيدين الوطني العراقي والوطني الكوردستاني

1- كلمة السيد رعد طارق رئيس المركز

2- مقطع موسيقي لعازف الكمان المبدع ازل العبديكو

3- كلمة السيد لؤي الياس خدر مدير ادارة المجلس الاجتماعي في بحزاني

4- قصيدة للشاعر المتألق حجي خلات المرشاوي

5- قصيدة للشاعرة المبدعة فيان جمعة

6- مجموعة قصصية للقاص المتألق نواف خلف السنجاري

7 الختام كان مع فقرة ايقاد الشموع