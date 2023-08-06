مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين: بغداد غير متعاونة معنا في ملفي المختطفين والمقابر الجماعية

انقاذ 3 آلاف و570 مختطفاً من مجموع 6 آلاف و417

قال مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كوردستان ، حسين قائيدي ، ان حكومة الإقليم فعلت الكثير للتعريف بماحصل للايزيديين من فظائع ومآسي كجريمة إبادة جماعية ، وتوثيق هذه الجرائم ، مشيراً الى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الإقليم لملف انقاذ المختطفين الايزيديين.

حسين قائيدي شدد في مقابلة مع (باسنيوز) على ان حكومة الإقليم مستمرة في دعم ملف المختطفين وإنقاذ من لايزال في قبضة ارهابيي التنظيم عبر مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين. لافتاً الى انقاذ 3 آلاف و570 مختطفاً من مجموع 6 آلاف و417 ، كان ارهابيو تنظيم داعش قد اختطفوهم لدى اجتياحهم شنگال (سنجار) في أغسطس/آب 2014 ، مشيراً الى استمرار جهود المكتب لتعقب ومعرفة مصير من لايزال في قبضة ارهابيي داعش وانقاذهم.

وأوضح مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كوردستان ، حسين قائيدي ، بالقول ان بعض النسوة والفتيات المختطفات مازلن في قبضة داعش مع ذوي وعائلات التنظيم في العراق ، الذي لم يتخذ إجراءات جدية حيال هذه العوائل ما أدى الى بقاء بعض المختطفات في قبضتها ، كما نوّه الى ان إدارة مخيم الهول في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) الذي يضم عوائل وذوي مسلحي التنظيم الإرهابي ، غير متعاونة مع مكتب انقاذ المختطفين.

قائيدي افاد بان حكومة إقليم كوردستان وبالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية ، فعلت الكثير للتعريف بماحصل للايزيديين من فظائع ومآسي في شنگال كجريمة “إبادة جماعية” ، وتوثيق هذه الجرائم وتزويد المجتمع الدولي بالمستمسكات الخاصة بها.

وبخصوص الحكومة العراقية الاتحادية واجراءاتها فيما يخض ملف المختطفين والناجين والمقابر الجماعية ، قال مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كوردستان ، حسين قائيدي ، ان الحكومة الاتحادية غير جدية في ملف المختطفين ولاتوليه الاهتمام المطلوب ، فبعد مرور 9 أعوام على الإبادة الايزيدية في شنگال ، لم يتم سوى فتح 15 مقبرة جماعية من مجموع 85 تم العثور عليها ، كما ان دعمها ومساعداتها في ملف المختطفات المتبقيات مع عوائل داعش في العراق تكاد لاتذكر ولايبدو ان لديها برنامج واضح للتعاون والتنسيق معنا لإنقاذ المختطفات.