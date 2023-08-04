أغسطس 04, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

رئيس الإمارات يستذكر «الجريمة البشعة» التي ارتكبها داعش في شنگال

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فى :شؤون ايزيدية
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رئيس الإمارات يستذكر «الجريمة البشعة» التي ارتكبها داعش في شنگال

استذكر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، «الجريمة البشعة» التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي قبل تسع سنوات بحق الكورد الإيزيديين في قضاء شنگال (سنجار).

ووصف الرئيس الإماراتي ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في شنگال بأنها «مناسبة أليمة»، مشدداً على أنها «تذكر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق».

وفي وقت سابق من اليوم، كان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للإيزيديين التي حدثت على يد داعش، كما فعلت ألمانيا وبريطانيا، وكذلك الاعتراف رسمياً بالهجوم الكيمياوي والأنفال وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الشعب الكوردستاني.

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