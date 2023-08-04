رئيس الإمارات يستذكر «الجريمة البشعة» التي ارتكبها داعش في شنگال

استذكر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، «الجريمة البشعة» التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي قبل تسع سنوات بحق الكورد الإيزيديين في قضاء شنگال (سنجار).

ووصف الرئيس الإماراتي ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في شنگال بأنها «مناسبة أليمة»، مشدداً على أنها «تذكر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق».

الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق في 3 أغسطس عام 2014، مناسبة أليمة تذكر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 3, 2023

وفي وقت سابق من اليوم، كان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للإيزيديين التي حدثت على يد داعش، كما فعلت ألمانيا وبريطانيا، وكذلك الاعتراف رسمياً بالهجوم الكيمياوي والأنفال وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الشعب الكوردستاني.