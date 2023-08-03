أمير الإيزيديين يدعو السوداني ونيجيرفان بارزاني للعمل على إزالة آثار الإبادة ومحاكمة المجرمين

دعا أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك، يوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) للعمل على إزالة آثار الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في قضاء سنجار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل استذكاري أُقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى التاسعة على جريمة إبادة الإيزيديين من قبل تنظيم داعش.

وقال تحسين بيك في كلمته، إنه مازالت معاناة الإيزيديين مستمرة سواء من الذين يعيشون بالمخيمات أم الذين مازالوا بقبضة داعش، ولا تزال العيون تترقب عودتهم، معتبرا هذه الابادة لم تكن الاولى رغم وحشيتها وقساوتها.

وطالب بإصدار قوانين لصيانة كرامة حقوق الإيزيديات، وبإصدار قرار دولي يعتبر ما ارتكبه تنظيم داعش بحق الإيزيديين جريمة ابادة جماعية، وتطبيع الأوضاع في سنجار، وتعويض المتضررين.

ودعا أمير الإيزيديين، إلى إنزال العقوبات العادلة بحق أولئك الذي اقترفوا تلك الجرائم، وقال ايضا: ندعو دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفخامة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وبعثة الأمم المتحدة في العراق وجميع الهيئات الدبلوماسية والأطراف السياسية إلى الوقوف بجانب الإيزيديين لإزالة آثار الإبادة الجماعية.