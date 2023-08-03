الاتحاد الأوروبي: نقدر التزام الحكومة العراقية بحماية وتحسين وضع المكون الأيزيدي

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تقديره لالتزام الحكومة العراقية بحماية وتحسين وضع المكون الإيزيدي.

وقال بيان صادر عن الممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “يقف الاتحاد الأوروبي بقوة وراء وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مع الاحترام الكامل لتنوعه العرقي والديني، ويقدر الاتحاد الأوروبي التزام حكومة العراق بحماية وتحسين وضع الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات في البلاد، بما في ذلك أبناء المكون الإيزيدي”.

ودعا بوريل حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان إلى المضي في تنفيذ اتفاق سنجار، وتعيين رئيس بلدية لسنجار، مما سيمهد الطريق للبنود الأخرى للاتفاقية، بما في ذلك إعادة إنشاء الخدمات المدنية الأساسية في سنجار، وباعتماد الموازنة الاتحادية فيمكن توظيف 2500 من أفراد الأمن المحليين، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وفقاً لنص البيان.

وأكد بوريل ترحيب الاتحاد الأوروبي باعتماد قانون الناجيات الإيزيديات، ولضمان التنفيذ الكامل للقانون، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل الحصول على التعويضات المنصوص عليها في القانون، ويرحب أيضًا بمرسوم ملكية الإيزيديين للأراضي الذي وافقت عليه حكومة العراق في كانون الأول/ديسمبر 2022، ويتطلع إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذه السريع والكامل.