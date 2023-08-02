السليمانية.. ندوة تعريفية بالإبادة الجماعية للايزيديين بالمقارنة مع الأرمينيين (صور)

عُقدت في مدينة السليمانية، اليوم الأربعاء، ندوة خاصة للتعريف بالابادة الجماعية للكورد على مر التاريخ وأبرزها الإبادة الجماعية للايزيديين في سنجار في العام 2014 على يد تنظيم داعش، فيما أعرب القائمون على هذه الندوة عن سعيهم لإقامة ندوات مماثلة في مناطق وجامعات كوردستان للتوعية بمظلومية الكورد.

وقال سعود سنكاوي رئيس منظمة لاهاي المتخصصة بالإبادة الجماعية في كوردستان في حديث لوكالة شفق نيوز إن “هدف الندوة التي جاءت بمناسبة الذكرى السنوية لابادة الكورد الايزيديين في شنكال (سنجار) في الثالث من شهر آب العام 2014 هو التعريف بتاريخ الابادات التي مر بها الكورد خلال الفترات الماضية”.

واضاف ان “الندوة قدمت من خلال كل من القنصل العام لجمهورية أرمينيا، والدكتور دلباك طاهر، والقاضي قاسم شنكالي، والبروفيسور هونر أمين، بحضور عدد من المثقفين والكتاب”، مشيراً الى ان “الندوة تناولت تاريخ الابادة الجماعية للكورد وكذلك لأرمينيا التي تمت إبادتها من قبل السلطات العثمانية في أوقات سابقة وتقديم مقارنة بين ابادة الأرمينيين والكورد”.

وبين سعود أن “المنظمة ستعمل على نقل هذه الندوات الى جميع مناطق وجامعات كوردستان لتوعية المجتمع بالمظلومية التي تعرض لها الكورد على مر العصور”.

وصوّت برلمان إقليم كوردستان العراق على اعتبار الثالث من أغسطس/آب من كل عام يوماً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين.

وتحل الذكرى التاسعة للإبادة الجماعية الايزيدية في سنجار حين ارتكب تنظيم “داعش” في مطلع أب/أغسطس من العام 2014 أحد أسوأ الجرائم في التاريخ الحديث.

وأدت تلك المجزرة إلى مقتل آلاف الأيزيديين واستعباد النساء والأطفال وتدمير قرى ومجمعات لمئات الآلاف من السكان المحليين. وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، لا يزال العديد من الضحايا في عداد المفقودين، ويعيش الآلاف الآن في مخيمات للنازحين في ظروف غير مستقرة وغير صحية.