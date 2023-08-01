برلماني: غياب إجراءات حكومية فعّالة لتنفيذ قانون الناجيات الإزيديات

أكد النائب شريف سليمان أن “عدم وجود إجراءات حكومية فعالة” حال دون تنفيذ قانون الناجيات الإزيديات “بشكل مقنع”.



وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شريف سليمان، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، أنمار غازي، على هامش فعاليات إحياء الذكرى التاسعة للإبادة الجماعية للإزيديين، اليوم الثلاثاء (1 آب 2023): “للأسف لم نستطع تنفيذ قانون الناجيات الإزيديات على أرض الواقع بالشكل المقنع بسبب عدم وجود إجراءات حكومية فعّالة نستطيع من خلالها تطبيق هذا القانون بشكل أمثل”.



وأضاف: “نتحجج بعدم وجود الموازنة”، مستطرداً أن “القانون (قانون الناجيات الإزيديات) عندما يصوّت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية يجب أن ينفذ بشكل مباشر دون أي تأخير، خاصة إذا كان الموضوع إنسانياً بحتاً”.

شريف سليمان تساءل: “إلى متى ينتظر أهالي الضحايا والناجيات للحصول على حقوقهم التي تم التأكيد والموفقة عليها تحت قبة البرلمان”.

ونوّه إلى أنه “رغم حدوث بعض التطور في الآونة الأخيرة، لكن لحد الآن لم يطبق (قانون الناجيات الإزيديات) بالشكل المطلوب”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجّه في 23 أيار الماضي بمنح المشمولات والمشمولين بقانون الناجيات الإزيديات قطعة أرض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين أو منحهم وحدة سكنية.

صدر قانون الناجيات الإزيديات في 15 آذار 2021، ونظّم من أجل دعم ومساعدة الناجيات من جرائم (الخطف والاغتصاب والإبادة الجماعية) التي نفذها تنظيم داعش، ويشمل كل امرأة إزيدية تم اختطافها وكذلك النساء والفتيات من المكونات، المسيحية، التركمانية، والشبكية، اللاتي تعرضن للجرائم المذكورة.

ونصت المادة الرابعة من قانون الناجيات الإزيديات، على تقديم الدعم المادي والمعنوي للناجيات، وتأمين حياة كريمة لهن، وتأهيلهن، وإعادة دمجهن في المجتمع.

في 23 نيسان الماضي، أعلنت مدير عام دائرة شؤون الناجيات من جرائم داعش التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، سراب الياس، أن الدائرة تعمل مع الحكومة الاتحادية على تخصيص رواتب شهرين لـ 511 ناجية من داعش.