فيان دخيل: الداخلية العراقية ستدعو 1500 من أهالي سنجار للالتحاق بالشرطة

أعلنت النائب فيان دخيل أن وزارة الداخلية العراقية ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، نشر أسماء 1500 من أبناء سنجار الذين سينضمون إلى قوات الشرطة، على 3 وجبات، لغرض التحاقهم بدورات تدريبة تستغرف شهرين، مشيرة إلى أنه من شأن نشرهم في سنجار وخروج الأطراف الأخرى من المدينة أن يسهم في تعزيز أمنها.

وأوضحت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، النائب فيان دخيل، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (31 تموز 2023)، أنها عقدت اجتماعاً مع وزير الداخلية العراقي حول 1500 من أهالي سنجار في المخيمات او حتى في سنجار الذين تم تسجيل أسمائهم في قوات الشرطة.

ولفتت إلى أن هذا العدد أدرج في الموازنة أيضاً و”صوتنا عليهم”، على إثر ذلك “وعد وزير الداخلية بنشر أسماءهم اعتباراً الاسبوع القادم للالتحاق بالتدريب” ، مبيّنة أن “كل وجبة سيبلغ عددها 500 شخص”.

وأشارت إلى أنه “بحسب اتفاقية سنجار كان العدد 2500 شخص جرى تسجيل اسماءهم وفقاً للجان، لكن عندما أقرت الموازنة استقبلت وزارة الداخلية فقط 1500 منهم”، مبيّنة أنه “سيتم استدعاؤهم الأسبوع المقبل على 3 وجبات إلى التدريب الذي سيستغرق نحو شهرين، وبعد الانتهاء من التدريب من الضروري أن يعودوا إلى سنجار ويتم تثبيتهم هناك كشرطة محلية”.

على النازحين تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات

بشأن مشاركة الإزيديين في الانتخابات المقبلة، قالت: “عندما تباحثنا حول قانون الانتخابات كانت من بين الثغرات الكبيرة، كيفية تمكين نازحي سنجار من التصويت في المكان الذي هم فيه، سواء في دهوك أو أربيل أو في المخيمات إلى توصلنا مع الكتل الأخرى إلى حل لتثبيت هذه الفقرة في القانون والتصويت عليها”.

واضافت إن على نازحي سنجار “التوجه لتسجيل أسمائهم ليضمنوا حقهم، لأنه اذا لم يسجلوا أسمائهم يتوجب عليهم العودة إلى سنجار والتصويت هناك، وهذا الأمر محفوف بالمخاطر من الناحية الأمنية”، مضيفة: “يجب أن يصوتوا ليتمكنوا من اختيار ممثلهم الشرعي في سنجار وغيرها”.

فيان دخيل أكدت أن “أعضاء البرلمان وحكومة إقليم كوردستان، يقع على عاتقهم توفير لهم تسهيلات لاسيما من خلال الفرق الجوالة” مشيرة إلى ضرورة زيادة عدد الفرق الجوالة لتتمكن من تحديث 80 – 90% من سجل الناخبين.

ولفتت إلى أنه “لا يزال 80% من أهالي سنجار نازحين في المخيمات، وكانت الحكومة العراقية مقصرة في عدة نواحي بحقهم كتوفير المخيمات (التي تتوفر فيها شروط حياة مناسبة) وتأمين احتياجاتهم”، مبيّنة أن “المخيمات تشهد حرائق خلال إلى الآن تتكرر خلال فترات قصيرة، وهذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على أهالينا، دون أن تكون هناك معالجات حقيقية إلى الآن”.

حول تنفيذ اتفاق سنجار الذي ورد ضمن البرنامج الحكومي، قالت فيان دخيل، إن “اتفاق سنجار بين أربيل وبغداد كان المفترض أن ينفذ خلال فترة قصيرة وأن يبدأ أهالينا بالعودة إلى سنجار وأن يتوفر فيها الأمن والأمان، وتخرج الجهات الغريبة من سنجار خاصة أنه دخل إلى سنجار أناس ليسوا عراقيين أساساً وليسوا من أهالي كوردستان أو سنجار وقاموا بالاستيلاء على سنجار، وهذا الأمر لم يخلق الأمن والأمان في سنجار”.

تخصيصات المناطق المتضررة “قليلة جداً”

وأشارت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن “خطوات إعادة إعمار سنجار تجري بخطوات بطيئة جداً”.

حول المعوقات التي تواجهها سنجار، قالت إنها “تفتقر لوجود حكومة شرعية فيها وقائممقام شرعي. كلجنة نزاهة كان لنا اجتماع في نينوى ووجدنا أن المشاريع التي خصصت لسنجار قليلة جداً وغير استراتيجية”، كما أن “الأموال التي خصصت للمناطق التي تضررت من داعش قليلة جداً”.

وشددت ضرورة توفر “استراتيجية كبيرة سواء لإعادة إعمار البنى التحتية أو لتعويض المتضررين وعودة الأهالي هذه الأمور يتوجب على الحكومة العراقية التركيز عليه، ونحن مستمرون بالتباحث معهم حول ذلك”.

استضافة محافظ البنك المركزي قريباً

في هذا السياق، قالت فيان دخيل: “نحن في لجنة النزاهة لدينا لجان تخصصية وأنا اترأس اللجنة المتخصصة بالبنك المركزي وكيف يتم تحويل الدولار وسيتم استضافة محافظ البنك المركزي خلال هذه الأيام وبمجرد الانتهاء من تقريرنا سنعلن النتائج”، لا سيما بعد منع 14 مصرفاً من التعامل بالدولار، ووجود أحاديث حول “فرض بعض العقوبات على البنك المركزي أيضاً في تشرين الأول المقبل”.