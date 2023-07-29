‹بارزاني الخيرية› تتولى مساعدة 17 عائلة إيزيدية احترقت خيامها في آميدي

بعد أن اندلع حريق في عدد من خيام الكورد الإيزيديين النازحين من شنگال (سنجار) بقضاء أميدي (العمادية) قبل ليلتين، هبت مؤسسة بارزاني الخيرية لمساعدتهم وتأمين احتياجاتهم.

وقال شڤگير چيي، ممثل مؤسسة بارزاني الخيرية في قضاء آميدي لـ (باسنيوز): «قبل ليلتين اندلع حريق في 17 خيمة بمخيم الداودية للكورد الإيزيديين النازحين من شنگال في قضاء آميدي، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات بشرية، وإنما تم تسجيل أضرار مادية فقط، ونحن كمؤسسة بارزاني الخيرية، هدفنا الدائم خدمة الناس، لذلك تولينا مساعدة العائلات المتضررة».

وأضاف: «تم توفير عدد من الكابينات من قبل محافظ دهوك للعائلات المتضررة، في حين قدمت مؤسسة بارزاني الخيرية جميع أنواع المستلزمات المنزلية لهذه العائلات، وسنقوم بتوفير كل ما هو ضروري لخدمة النازحين».