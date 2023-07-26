من انتاج مركز لالش.. وثائقي عن الإبادة الايزيدية في شنگال

ينشغل حالياً فريق فني مختص بإنتاج فيلم وثائقي عن عملية الإبادة التي تعرض لها الايزيديون في شنگال ، وفق ما افاد به متحدث مركز لالش الايزيدي الثقافي والاجتماعي.

كاروان باعدري ، قال لـ(باسنيوز) ان الفيلم من انتاج مركز لالش ، وهو وثائقي يصور ماتعرض له الايزيديون من مآسي وكوارث وعملية إبادة جماعية.

وأوضح باعدري ، ان فريق فني مختص منشغل حالياً بإنتاج وتصوير الفيلم الذي سيشارك فيه نخبة من الممثلين وكذلك الشخصيات الايزيدية وضحايا وناجون من جريمة الإبادة ، ويتم تصويره في العديد من المناطق الايزيدية.

مشيراً ، الى ان الفيلم من اخراج مازن ايسياني وسيتم عرضه في الذكرى السنوية المقبلة للابادة التي تعرض لها الايزيديون على يد ارهابيي تنظيم داعش في عام 2014.

وكان الآلاف من الكورد الإيزيديين قد تعرضوا لابادة جماعية على يد ارهابيي تنظيم داعش، خلال اجتياحه مدينة مدينة شنگال (سنجار) وضواحيها في الثالث من آب/أغسطس 2014، إبان سيطرته على أجزاء واسعة من مدن شماليّ البلاد وغربيّها، قادماً من الأراضي السورية المجاورة.

ونفّذ التنظيم سلسلة من جرائم عمليات الإعدام الميدانية وخطف النساء ضمن ما أطلق عليه “السبي”، في واحدة من أسوأ الجرائم في العراق، وما زال آلاف الضحايا من النساء حتى الآن مفقودات ولا يعلم مصيرهن.