لالش بحزاني يكرم المتفوقين والمتفوقات للمرحلة المتوسطة

اعلام مركز لالش بحزاني

ضمن عرف وسياق سنوي ، قام كرم مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني عصر هذا اليوم، الاحد المصادف 23 تموز 2023 وسط حضور جماهيري، بتكريم كوكبة من الطلبة المتفوقين في الدراسة المتوسطة لمدرستي بحزاني للبنات وبحزاني للبنين ..



وجرت مراسيم التكريم في حديقة المركز، بحضور نخبة من السادة المسؤلين والعامين بالقطاع التربوي، مع شخصيات اجتماعية ودينية وثقافية.

والقى السيد رعد طارق الياس، مسؤول مركز لالش بحزاني كلمة مختصرة، اكد فيها التزام المركز بنهجه الثابت في تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات في كل عام تشجيعا لهم لاجل استمرار مسيرتهم التعليمية نحو المزيد من التالق، وايضا تكريما لجهود ذويهم، فضلا عن التقدير للاسرة التعليمية من معلمين ومعلمات ومدرسين ومدرسات من الذين يبذولون جهودهم الكبيرة في تعليم طلبتنا.

ثم قدم السيد رعد طارق تهانية لكل المتفوقين والمتفوقات، وبعد ذلك تم توزيع الهدايا التقديرية على الطلبة المشمولين من قبل عدد من السادة الحضور.