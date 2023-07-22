وكيل وزير الزراعة ورئيس الهيئة العليا يزوران لالش بحزاني

وكيل وزير الزراعة ورئيس الهيئة العليا يزوران مركز لالش فرع بحزاني

استقبل رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني صباح هذا اليوم كل من السادة الاعزاء الاستاذ كريم سليمان وكيل وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان والاستاذ سعيد جردو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

والوفد المرافق لهما كل من السادة الاستاذ خلف الياس والاستاذ ناصر جوكي عضوي الهيئة العليا لمركز لالش والاخ والصديق العزيز السيد ازاد مراد حجي رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع الشيخان وذلك على هامش مشاركتهم مجلس عزاء المرحوم سماحة اختيار بعشيقة كوجك النون .. وبعد الترحيب بالوفد الزائر قدم السيد رعد طارق نبذة مختصرة عن عمل ونشاطات المركز .. بدورهم اثنوا على ما يقوم به مركز لالش فرع بحزاني من دور متميز خصوصا خلال هذه المرحلة والظروف الاستثنائية .. وقدموا شكرهم وتقديرهم العاليين على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال ..