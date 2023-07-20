البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية

استضاف البرلمان البريطاني النائبة الايزيدية فيان دخيل، للمشاركة في جلسة حوارية بدعم من جامعة لندن، لمناقشة قانون لانصاف الضحايا الايزيديين او قانون الابادة الجماعية للايزيديين.

الجلسة التي تم فيها الحديث باسهاب عن الكارثة التي اصابت الايزيديين، من المؤمل ان تؤسس لقانون يتم اعداده من قبل بعض البرلمانيين البريطانيين وبدعم من مجلس اللوردات البريطاني.

وخلال الجلسة القت دخيل كلمة تناولت فيها جزءا من معاناة الايزيديين اثناء غزوة داعش الارهابية وايضا معاناتهم في مخيمات النزوح والعوائق التي تعرقل عودة اهالي سنجار لمناطق سكناهم رغم مضي 9 سنوات على تلك الكارثة وحملة الابادة الداعشية.

كما تطرقت الى الدعم الذي حصل عليه الايزيديون من حكومتي اربيل وبغداد، داعية المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم، لان الكارثة اكبر مما يمكن تخيله.

كما قدمت دخيل وبالارقام هول الكارثة التي اصابت المجتمع الايزيدي بعد الاجتياح الداعشي الغاشم، الذي بات وصمة عار في جبين كل المتطرفين والارهابيين.

واشارت دخيل الى ان 13 برلمانا وحكومة اعتبرت ما اصاب الايزيديين “ابادة جماعية”، ورحبت بالخطوات البريطانية في هذا الصدد نظرا لمكانة بريطانيا بين الدول العظمى.

المكتب الاعلامي للنائبة

فيان دخيل