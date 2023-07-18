نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: وعدنا واوفينا.. بناء 10 مدارس في باشيك وبحزاني وشيخان

قال نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الثلاثاء ، انهم حصلوا على الموافقات الرسمية لبناء 10 مدارس في كل من باشيك (بعشيقة) وبحزاني وشيخان (ضمن حدود محافظتي دهوك والموصل) ، مشدداً على انهم سيوفون بالوعود التي كانوا قد قطعوها لناخبيهم.

رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية النائب شريف سليمان ، قال لـ (باسنيوز) ، انه خلال حملاتنا الانتخابية كنا قد وعدنا جمهورنا وناخبينا بالسعي لتوفير المشاريع الخدمية لهم ، وقد ركزنا كل جهودنا على تحقيق هذه الوعود.

مضيفاً ، في هذا الاطار نبشر جمهورنا بنجاح مساعينا للحصول على الموافقات الرسمية لبناء 10 مدارس في كل من باشيك (بعشيقة) وبحزاني وشيخان .

وأوضح سليمان ، ان توزيع هذه المدارس سيكون 2 منها في باشيك وبحزاني والـ 8 البقية ستتوزع على قرى ومجمعات تابعة لقضاء شيخان ، لافتاً الى انهم يسعون حالياً لتحديد أراض لبناء هذه المدارس والبدء بعمليات البناء.