لالش بحزاني يزور ملتقى المتقاعدين والمجلس الاجتماعي في بعشيقة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يزور ملتقى المتقاعدين والمجلس الاجتماعي في بعشيقة

من اجل ادامة التواصل وتعزيز العلاقات زار عصر هذا اليوم رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ملتقى المتقاعدين والمجلس الاجتماعي في بعشيقة ..

بداية الزيارة كانت عند اساتذتنا الاجلاء في ملتقى المتقاعدين حيث قدم السيد رعد طارق رئيس المركز شكره وتقديره للاساتذة المحترمين في الملتقى على تواصلهم الدائم مع المركز ومشاركتهم المركز كافة نشاطاته وفعالياته .. من جانبهم رحب الاساتذة في الملتقى بوفد المركز وقدموا شكرهم وتقديرهم العاليين للزيارة واثنوا على دور وشاطات مركز لالش بحزاني المتميزة

اما المحطة الثانية للزيارة فكانت لدى الاخوة في المجلس الاجتماعي الايزدي في بعشيقة ، حيث قدم السيد رعد طارق رئيس المركز التهاني والتبريكات لرئيس المجلس والسادة اعضاء المجلس لانتقالهم الى المبنى الجديد واشاد من جانبه بدور المجلس الاجتماعي في بعشيقة في مختلف المجالات في المنطقة وابدى تعاونه باسمه ونيابة عن مركز لالش بحزاني مع المجلس الاجتماعي في بعشيقة واضاف لتكن خدمة المنطقة فوق جميع الاهتمامات والأولويات

من جانبهم رحب السيد شيخ عمر الياس بوفد المركز وقدم شكره وتقديره العاليين للزيارة.. وقال نحن نعمل من أجل خدمة المنطقة عموما جاهدين في سبيل الحفاظ عليها وعلى خصوصيتها ونعتبر مراكز لالش في بعشيقة و بحزاني مساندين لنا ولعملنا

وفي جانب اخر من الزيارة جرى الحديث في العديد من المواضيع والمسائل التي تخص المنطقة ..