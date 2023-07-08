جمع 80 ألف توقيع في سويسرا للاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الإيزيديين

تلقت الحكومة السويسرية، الجمعة (7 تموز 2023)، طلباً موقعاً من 80 آلاف شخص للاعتراف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الكورد الإيزيديين “إبادة جماعية”، في وقت قدم نائب سويسري مشروع قانون بهذا الشأن إلى البرلمان.

وقدم 50 شخصاً بينهم كورد إيزيديون، الطلب إلى الحكومة الاتحادية الويسرية في العاصمة برن.

وقال معدو الطلب في بيان، إن “الجرائم التي بدأت في عام 2014 لاتزال مستمرة حتى يومنا هذا”، معتبرين أن الاعتراف بالإبادة الجماعية للكورد الإيزيديين ستكون “رسالة قوية مفادها أنه يجب تقدير ألم ومعاناة الضحايا وعوائلهم”.

وأوضافوا أن الاعتراف بالإبادة الجماعية للكورد الإيزيديين، “خطوة ضرورية للوفاء بالمسؤليات، القضاء على الصراعات، وضمان مستقبل زاخر بالسلام للجميع”، كما أنها ستسهم في منع تكرار الإبادة الجماعية.

وحضر عضوان في مجلس النواب السويسري تسليم الطلب إلى الحكومة.

بالتزامن مع ذلك، قدم النائب السويسري فابيان مولينا، مشروع قانون لبرلمان بلاده حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للكورد الإيزيديين.

بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في (10 حزيران 2014)، شن مسلحو التنظيم حملة عنيفة ضد سكان المنطقة، وقاموا بقتل آلاف الكورد الإيزيديين في سنجار واختطاف أكثر من 6000 آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال. ولا يزال أكثر من ثلاثة آلاف إزيدي مفقودين.

بحسب مكتب تحرير الإيزيديين المختطفين، تم تحرير 3 آلاف و562 كورديا إزيديا مختطفاً، وبقي ألفان و693 آخرين في عداد المفقودين.

في (19 كانون الثاني 2023)، صوت البرلمان الألماني على قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للكورد الإيزيديين، ليصبح رابع برلمان أوروبي يعترف بالإبادة الجماعية للكورد الإيزيديين بعد برلمانات فرنسا، هولندا، وبلجيكا.

تتألف مسودة القانون الألماني من 20 مادة، تتضمن الاعتراف بالإبادة الجماعية للكورد الإيزيديين، ومطالبة الحكومة الألمانية بتقديم المساعدات المالية لدعم إعادة الإيزيديين النازحين الى ديارهم ومناطقهم الأصلية.