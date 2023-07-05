وكيل امير الايزيديين: نطالب بمحاسبة المعتدين على الشاب الايزيدي

أدان وكيل امير الايزيديين في كوردستان والعالم جهور علي بك، اليوم الأربعاء، اعتداء منتسبين في الشرطة على شاب ايزيدي أمام دائرة البطاقة الوطنية بالقحطانية في قضاء شنگال (سنجار) غرب الموصل ، مطالباً المؤسسات الأمنية بفتح تحقيق ومحاسبة الذين يعتدون على الشباب الايزيدي في الشوارع.

وقال علي بك لـ(باسنيوز): “في 2014 قام ارهابيو داعش بتعذيب وقتل الشباب الايزيديين في الموصل، والآن يتعرض الايزيديون مرة ثانية الى الضرب والتعذيب امام الناس وفي وضح النهار ، ولا يستطيع اي شخص حمايتهم”.

وأضاف “ان مثل هذه الاعمال ستؤدي الى ابتعاد الايزيديين عن الموصل، ويجب الا يمر هذا التجاوز مرور الكرام وعليه يجب محاسبة ومعاقبة هؤلاء الاشخاص وبشدة من قبل قيادات الاجهزة الامنية”.

وطالب علي بك ” منظمات حقوق الانسان بعدم التزام الصمت حيال الاعتداء الذي تعرض لها الشاب الايزيدي امام الناس وان تتخذ موقفاً، لأنه في حال لم يتم اتخاذ موقف محدد فسيخاف الايزيديون بعد الان من زيارة الموصل والمناطق الأخرى “.

مستدركاً “قدمنا بلاغاً ضد الأشخاص الذين اعتدوا على الشاب الايزيدي في دائرة شرطة الموصل، فالاعتداء على الناس وضربهم أمام الاخرين في وضح النهار امر غير مقبول ولن نسمح به”.

وكان ناشطون تداولوا مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء 3 منتسبين في الشرطة على مواطن مدني في قضاء شنگال بالضرب المبرح دون معرفة الاسباب.

في الاطار ، اعلن قائد شرطة نينوى فلاح العماش تشكيل مجلس تحقيقي في الحادث ، وتوقيف المنتسبين الثلاثة وبينهم ضابط من الذين شاركوا بالاعتداء على المواطن.