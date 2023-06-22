يونيو 23, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مسرور بارزاني يوافق على انفاق اكثر من 82 مليون دينار على نقل طلبة سنجار

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
8 مشاهدات

مسرور بارزاني يوافق على انفاق اكثر من 82 مليون دينار على نقل طلبة سنجار

قالت وزارة التربية، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافق على إنفاق أكثر من 82 مليون دينار على نقل الطلاب من سنجار ومحيطها.

وقالت وزارة التربية في بيان: إن “رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني وافق سنويا على دعم طلبة سنجار الذين يخضعون لامتحان الشهادة الثانوية العامة في دهوك، على أن ينفق المبلغ على مواصلات 745 طالبا وطالبة، يخضعون لامتحانات الصف 12 الثانوي.

وأضافت أنه تم تخصيص 120 ألف دينار للطلبة الذين يخضعون لإمتحانات في كافة المواد، أما الطلبة الذين يخصعون للإمتحان في مواد محددة، فيخصص لهم 50 الف دينار.

وسيتم صرف المبلغ المالي بدءا من الأسبوع المقبل.

facebookShare on Facebook
Post Views: 15

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi