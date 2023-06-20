شنگال .. دفن رفات 39 من ضحايا داعش من الكورد الإيزيديين

كشف وكيل امير الايزيديين في كوردستان والعالم جهور علي بك، عن دفن رفات 39 من ضحايا الكورد الإيزيديين على يد داعش، اليوم الثلاثاء ، في شنگال (سنجار) بعد اجراء مطابقة الحمض النووي والتأكد من هوياتهم .

وقال علي بك لـ(باسنيوز): “قامت دائرة الطب العدلي بمحافظة نينوى باجراء مطابقة الحمض النووي لـ 39 رفات من ضحايا المكون الايزيدي والذين قضوا على يد تنظيم داعش في شنگال، وسيتم تسليمها اليوم الى ذويهم لتودع الى مثواها الأخير”.

وأضاف “تم انتشال جثث الضحايا من المقابر الجماعية التي دفنوا فيها بعد عام 2014، ولا تزال هناك مئات الجثث لضحايا الإبادة الجماعية من الايزيديين لم يتم الكشف عن هوياتهم لحد الان، حيث يطالب الايزيديون بالاستمرار بفتح هذه القبور الجماعية “.

وبتاريخ 15 آذار/مارس عام 2019 تم البدء بعمليات فتح المقابر الجماعية في شنگال برعاية رئاسة مجلس الوزراء العراقي وبتنفيذ من مؤسسة الشهداء – دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ووزارة الصحة والبيئة – دائرة الطب العدلي، بالتنسيق مع مكتب الجينوسايد في إقليم كوردستان ومؤسسة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم إضافة إلى فرق اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وفريق التحقيق الدولي للمسائلة عن جرائم داعش.

وتعرض أهالي قضاء شنگال عام 2014 للإبادة الجماعية من قبل إرهابيي داعش، وجرى دفن المئات منهم في مقابر جماعية، ومن ثم قامت فرق التنقيب بفتح تلك المقابر ونقل العديد من رفات الضحايا إلى الطب الشرعي في بغداد للتعرف على هوياتهم.