قائمقام شنگال: الـ 50 مليار دينار المخصصة لإعمار القضاء لا تكفي لبناء مشفى!

أكد قائمقام قضاء شنگال (سنجار)، أنه تم تخصيص 50 مليار دينار لإعادة إعمار القضاء، مشيراً إلى أن المبلغ لا يكفي لبناء مشفى، وقال: «لا نعلم إن كان هناك أي شيء خاص في الموازنة العراقية لشنگال».

نايف سيدو، قائمقام قضاء شنگال قال لـ (باسنيوز): «تم إنشاء صندوق إعادة إعمار شنگال في العراق، وبحسب ما ورد لنا، فقد تم تخصيص 50 مليار دينار له»، وتابع: «إذا كان المبلغ 50 مليار دينار فقط فلا يكفي لبناء مشفى، لأن شنگال منطقة مدمرة ونريد تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها».

أضاف سيدو: «نحو 900 أسرة سجلت أسماءها من خلال منظمات محلية للعودة إلى شنگال، ومع ذلك، وبدلاً من مساعدتهم بعد عودتهم، نصب أولئك الذين عادوا الخيام وسكنوا فيها لأن منازلهم دمرت، ولم يتلقوا أي مساعدة».