قصة احتفال دخيل وسامية من سنجار بزواجهما مرة ثانية بعد فراق 9 سنوات

بعد فراق دام 9 سنوات، احتفل دخيل حسن وسامية سمو بزواجهما مرة ثانية بعرس أقليم في دهوك اليوم الجمعة (16 حزيران 2023).

وقعت سامية بيد داعش في سنجار عام 2014، وعادت إلى عائلتها هذا الشهر بعد تحريرها، وبعد فراق دام نحو عقد، احتفلا بزواجهما مجدداً.

عندما وقعت سامية بيد داعش كان قد مضى عام على زواجها بدخيل، وكتعبير عن حبهما لبعضهما وشم كل منهما اسم الآخر على يده.

أعيدت سامية من سوريا إلى أهلها هذا الشهر مع 5 فتيات إزيديات أخريات حضرن العرس اليوم.

وقالت سامية سمو وهي ترتدي بدلة العرس لشبكة رووداو الإعلامية: “لم أصدّق ذلك.. شعرت وكأنني أحلم. سعيدة جداً”.

بدوره، أكد دخيل حسن إنه كان في انتظار اليوم الذي تعود فيه زوجته.

وقال لشبكة رووداو الإعلامية: “أشعر بفرح غامر”.

والدة العريس التي كانت حاضرة، أعربت أيضاً عن سعادتها البالغة.

وقالت ليلى لشبكة رووداو الإعلامية: “سعيدة جداً لرؤية هذا المشهد”، مشيرة إلى أن دخيل يكن حباً كبيراً لسامية، وكان في انتظارها دائماً.

العشرات حضروا العرس، حيث خففت الأغاني والدبكات ولو جزءاً من معاناتهم.

شقيق العريس، سلام سمو، قال لشبكة رووداو الإعلامية: “لم نصدّق بأننا سنحتفل بهما مرة أخرى، لذلك نشعر بفرح كبير الآن”.

يشار إلى أنه تم لحد الآن تحرير 3 آلاف و568 من أصل 6 آلاف و417 اختطفهم تنظيم داعش عام 2014.