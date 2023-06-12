مدير ناحية خانكي: وضعت خطة لتنفيذ مشاريع بكلفة 26 مليار دينار

كشف مدير ناحية ” خانكي ” أنه وفقا لتوجيهات وقرار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بجعل “خانكي ” ناحية ،بدأت المؤسسات الخدمية بتنفيذ مشاريع فيها بقيمة 26 مليار دينار.

وقال زردشت شيخ شامو مدير ناحية خانكي في تصريحات صحفية إنه في 13/6/2022 قرر رئيس الوزراء مسرور بارزاني جعل خانكي ناحية بهدف تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، ويتم العمل حاليا مع محافظة دهوك وقائممقامية سميل لتأهيل كهرباء خانكي وفتح قسم للزراعة فيها .

وتابع:” لدى خانكي بلدية ، تم تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في خانكي والتي تخدم المواطنين باستمرار ، وهناك مؤسسات أمنية فيها و 12 مدرسة ، وتم افتتاح أفضل مركز صحي في خانكي وهو الآن يخدم المواطنين.

وأضاف مدير ناحية خانكي :” بعد أن أصبحت خانكي ناحية، تم تحديد قطعة أرض وسيتم بناء مجتمع إداري حديث في خانكي بهدف خدمة الناس جميعًا في منطقة واحدة،مشيرا لدينا شرطة حماية للغابات والبيئة والدفاع مدني وفريق لمراقبة وحماية حقول المزارعين في خانكي .

وأكد انه :” وفق الخطة التي وضعت إبتداءا من 2024 إلى 2026 أي لمدة ثلاث سنوات وبكلفة 26 مليار و 350 مليون دينار لتنفيذ مشاريع في خانكي منها بناء مدرستين والطريق القديم إلى “باختمي ” ألوكا ” وربط الطرق الى خانكي وتحسين إنارة الشارع الرئيسي.