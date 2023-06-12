إضافة ناحيتي القحطانية وزمار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى

صرح عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية الأحد (11 حزيران 2023)، أنه “تمت إضافة ناحيتي القحطانية وزمار ضمن صندوق إعمار قضاء سنجار وسهل نينوى بناء على مقترح مقدم من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

واوضح الدوبرداني ان “غالبية سكان هاتين الناحيتين هي من الكورد الإزيديين، وسوف يستفيدون من إضافة مناطقهم لصندوق إعمار سنجار، والتي تضررت جراء حرب داعش”.

واضيفت الناحيتان لصندوق إعادة إعمار سنجار، كجزء من مقترحات اللجنة المالية النيابية للموازنة العامة، لتضاف الى الفقرة الأولى من المادة 49 المتعلقة بانشاء صندوق لاعادة اعمار سنجار.

تنص المادة 49 من قانون الموازنة العامة للعراق لسنة 2023، على “يؤسس صندوق يسمّى (إعادة إعمار سنجار وسهل نينوى) برأس مال قدره (50) مليار دينار، يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتنظم تشكيلاته ومهماته بنظام يصدّره مجلس الوزراء”، ويشمل ذلك القحطانية وزمار.