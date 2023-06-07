بالاهازيج.. اهالي سنجار يستقبلون الفتيات الست المحررات من قبضة داعش (صور)

استقبلت العشرات من الاسر الايزيدية، يوم الأربعاء، الفتيات الست اللواتي تحررنّ من قبضة داعش قبل أيام. وتم استقبال الفتيات في حديقة آزادي بمحافظة دهوك وسط افراح واهازيج من قبل الأهالي.

وأعربت إحدى الناجيات في حديثها لوكالة شفق نيوز، عن سعادتها بلقاء أسرتها وقالت، “أنا سعيدة جدا واستطيع القول اني ولدت من جديد”.

وأضافت، “كنت تحت رحمة التنظيم منذ عام 2014، والحمد لله تحررت أخيرا واشكر كل من قام بعملية تحريرنا”.

يشار الى ان دائرة شؤون المختطفين الإيزيديين في اقليم كوردستان اعلنت، يوم الأحد 4 حزيران الجاري، بأن جهوداً كبيرة بذلها رئيس إقليم كوردستان من أجل تحرير 6 ايزيديات من قبضة داعش.

وقال مكتب شؤون المختطفين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان “رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني بذل جهودا كبيرة لتحرير النساء الايزديات من قبضة تنظيم داعش وتم نقلهن الى الاقليم على ان يتم تسليمهن لذويهن بعد يومين في دهوك”.

وأشار المكتب إلى أن “العثور على المختطفات جاء بعد جهود الناشطة الايزدية نادية مراد”.

وأعلنت الناشطة الايزيدية نادية مراد، السبت، عن تحرير ست نساء ايزيديات بعد متابعة وسعي حثيث استمر أسابيع.

وكتبت مراد وهي سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، “بعد عدة أسابيع من المتابعة والعمل الدؤوب والتحقيق يسرنا ان نعلن عن تحرير ست نساء ايزيديات اسيرات لدى داعش منذ احداث اب 2014”.

وأضافت ان “النساء المحررات كن حينها اطفالا ومراهقات عندما تم أسرهن من قبل داعش عام 2014، لافتة إلى أنه تم الاتجار بهن خارج العراق وفي سوريا”.