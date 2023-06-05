توجيه حكومي برفع الانقاض والمخلفات من الموصل وسنجار وتلعفر

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (5 حزيران 2023)، إجتماعاً للجنة العليا لإعمار محافظة نينوى، حيث وجّه بوضع خطّة متكاملة لحملة وطنية شاملة لرفع الانقاض والمخلفات التي تسببت بها الاعمال الارهابية، وعمليات التحرير، وان تشمل المدينة القديمة وسط الموصل، وقضائي سنجار وتلعفر.

بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، فقد شهد الاجتماع متابعة واستعراض سير تنفيذ المشاريع الخدمية وإعمار البنى التحتية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي.

وأشار السوداني الى الأهمية التاريخية والموقع الجغرافي الذي تمثله محافظة نينوى ومدينة الموصل، وما عاشته من معاناة إبّان الهجمة الإرهابية التي طالتها من عصابات داعش.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية الاستمرار في المتابعة والاشراف على المشاريع الخدمية الوزارية، من قبل المكتب التنفيذي لإعمار نينوى بتشكيلته وخطة عمله الجديدة. وكذلك متابعة المشاريع المحلية وصندوق الإعمار، والمشاريع الممولة من المنظمات والجهات الدولية وضرورة التنسيق بين مختلف هذه المشاريع.

كما وجّه السوداني المكتب التنفيذي لإعمار المحافظة، بوضع خطّة متكاملة لحملة وطنية شاملة لرفع الانقاض والمخلفات التي تسببت بها الاعمال الارهابية، وعمليات التحرير، وان تشمل المدينة القديمة وسط الموصل، وقضائي سنجار وتلعفر.

وأقر الاجتماع الشروع في مشروع إعمار فندقي نينوى الدولي وآشور، وكذلك مشروع إنشاء الجسرين السادس والسابع، والشارع الحولي لمدينة الموصل.

تدارس الاجتماع أوضاع شركات الصيرفة في المحافظة، وجرى توجيه البنك المركزي العراقي بحل الإشكاليات والعقبات التي تحول دون عودة هذه الشركات الى ممارسة كامل عملها وخدماتها لمواطني المحافظة.

واكد السوداني خلال الاجتماع، أن أوضاع المحافظة باتت بحاجة الى وضع رؤية اقتصادية واجتماعية مستقبلية لها، تعمل على ترسيخ الاستقرار واستدامة الازدهار الاقتصادي والمعيشي لمواطنيها بجميع أطيافهم.