مكتب “إنقاذ المختطفين الإزيديين”: إنقاذ 3568 إزيدياً حتى الآن

كشف مسؤول مكتب “إنقاذ المختطفين الإزيديين” التابع لرئاسة إقليم كوردستان، خيري بوزاني، أن إجمالي الإزيديين والإزيديات الذين جرى إنقاذهم حتى الآن، بلغ 3658 إزيدياً، مؤكداً تواجد مختطفات إزيديات إلى الوقت الحالي في المناطق التي وقعت تحت سيطرة داعش في سوريا والعراق.

وقال بوزاني، لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (4 حزيران 2023)، إن “ناديا مراد، لعبت دوراً كبيراً في هذا الصدد”، معرباً عن سعادته وشكره في كون ناديا “التي كانت مختطفة سابقاً، تقوم بنفسها مساعدة المختطفات للعودة إلى ذويهن”.

وأشار إلى أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، كان الداعم الأساسي لهذه العملية، كاشفاً أن المختطفات الست اللاتي جرى إنقاذهنّ، وصلن إلى أربيل واستقبلن من قبل المكتب، وسيبقين في أربيل ليومين لحين انتهاء الاجراءات الإدارية والصحية، طبقاً لحديثه.

بشأن أعمارهن، ذكر خير بوزاني أن أصغرهن تبلغ 13 عاماً، والباقيات تترواح أعمارهن بين الـ 23 – 25 عاماً، ولا توجد بينهن من تبلغ الثلاثين.

حول أماكن تواجد الإزيديات المختطفات، أوضح أنهم متيقنون من تواجدهن في المناطق والقرى والبلدات التي سيطر عليها تنظيم داعش، سواء في سوريا والعراق، ولا زلن هناك.

وتابع “بعد تحرير الحكومة العراقية لتلك المناطق، لم تقم بعملية البحث والاستفسار حول مصير الإزيديات من الأهالي”، مضيفاً “مع الأسف لو تم ذلك، لتبين مصير بعضهن الآن، لأن الوضع في العراق يختلف عن سوريا بحكم أن الحكومة مسيطرة على المناطق كلّها”.

مسؤول مكتب “إنقاذ المختطفين الإيزيديين” بإقليم كوردستان، أكد أنه لا يُسمح لهم قانونياً كمكتب إنقاذ تنفيذ عمليات بحث في تلك المناطق، مثل الموصل ومحيطها والأنبار، مبيناً أن الجانب العراقي “يمنعهم من ذلك، رغم أن هذه العملية تقع ضمن مسؤوليتهم”.

وحض خيري بوزاني قوات سوريا الديمقراطية في تقديم المساعدة إليهم من أجل الكشف عن مصير الإزيديات في مخيم الهول الواقع تحت سيطرتهم، عبر البحث عنهن من منطلق إنساني فحسب، مبيناً أن التواصل بين قسد وإقليم كوردستان عبر البيت الإزيدي انقطع كلياً منذ أكثر من سنتين.

ولفت إلى أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا (روجآفا) وقوات قسد غير متعاونتان في هذا المجال، حاثاً إلى التعاون في المجال الإنساني بعيداً عن السياسة، عبر إفساح المجال أمامهم لإنقاذ المتخطفات في مخيم الهول، الذي يعتقد أنه يحوي أكثرية المختطفات والمختطفين.

وناشد خيري بوزاني عبر رووداو منظمة اليونيسف والمنظمات الإنسانية إلى مد يد العون من أجل تحرير المختطفات الإزيديات عبر التنسيق مع الإدارة الذاتية أو الحكومة العراقية.

وبيّن أن إجمالي المختطفات والمختطفين الإزيديين المحررين بلغ حتى الآن 3 آلاف و568 إزيدياً، من مجموع 6 آلاف و417 مختطف إزيدي، لافتاً إلى أن 80% من عمليات الإنقاذ، تم عبر مكتب “إنقاذ المختطفين الإزيديين” التابع لرئاسة إقليم كوردستان.

ونبّه إلى أن أوضاع المحررات، “تتحول من سيء جداً إلى سيء”، كونهن يبقين في مخيم خاص، إذ أنهن بحاجة إلى الدعم النفسي بالدرجة الأولى، ثم تنمية من أجل إعادة دمجهن في المجتمع الأهلي مجدداً.

السبت (3 حزيران 2023)، أعلنت سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ناديا مراد، عن تحرير ست نساء إزيديات كن محتجزات لدى تنظيم داعش.

وذكرت مراد، أنه “بعد اسابيع من التحقق والعمل، يسعدني ان أعلن اننا استطعنا تحرير ست نساء إزيديات تم أسرهم من قبل تنظيم داعش”، مشيرة الى أن عملية التحرير تمت بمساعدة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.