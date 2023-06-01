يونيو 01, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

الفرع 20 لـ pdk يكرم الباحث ختاري

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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الفرع 20 لـ pdk يكرم الباحث ختاري

تقديرا لجهوده في الكتابة والبحث التاريخي، ةوبعد ان صدر له (48) مؤلفات تاريخيا و وأدبيا، وفي التفاتة كريمة، قام السيد صالح حيدر مسؤول فرع 20 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بتكريم الكاتب والباحث داؤود مراد ختاري، عضو الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي.

وحضر التكريم كل من السيد (ازاد إسماعيل / كاركير الفرع) ، والدكتور ميرزا مراد الأستاذ في جامعة دهوك/ كلية طب الاسنان، والسيد خلف الياس / عضو الهيئة العليا لمركز لالش ، والسيد هاشم لطيف / مسؤول لجنة شيخان و مجموعة من أعضاء الفرع .

ويشار الى انه تم تكريم الباحث ختاري قبل أيام من قبل البروفيسور الدكتور علي تتر/ محافظ دهوك مشكوراً بمناسبة يوم المحافظة .

 

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