نشاطات مكتب بنكەندي لشهر نيسان 2023

نشاطات مكتب بنكەندي لشهر نيسان ٢٠٢٣

اولا- نشاطات اجتماعية- الافراح والتعازي وزيارة المرضى واستقبال الشخصيات



١-المشاركة في مراسيم دفن وخير والدة الوجه الاجتماعي في قرية سريجكا سمو خدر شمو ٩/ ٤

٢- المشاركة في تعزية القيادي في الحزب الديمقراطي خسرو كوران لوفاة والدته في بردرش ١٣/ ٤

٣-المشاركة في سنوية عم كاركيرة فرع سنجار لازمة يوسف في مجمع شاريا ١٦/ ٤

٤-زيارة الوجه الاجتماعي في قرية طماشة العربية (ابو باسم ) بمناسبة عودته من العلاج في الهند٢٠/ ٤

٥-زيارة مجيور قرية دوغات (شيخ حسين ) لتعرض عائلته لحادث مروري ٢٢ /٤

٦-زيارة جوقي علي بك في نضيفه في عين سفني للاطمئنان على صحته بعد عودته من العلاج خارج الوطن ٢٢/ ٤

٧- زيارة قرية طماشة العربية لمعايدة رئيس بلديات الموصل السيد رعد علي الحديدي بمناسبة عيد الفطر ٢٣ /٤

٨-زيارة مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع شاريا لتمتين العلاقات

٩- استقبال رئيس المجلس الروحاني الايزيدي في كلي لالش الاكاديمي بير ديما بير باري ١٤ /٤

١٠- توزيع سلات غذائية للعوائل الفقيرة بمناسبة عيد سرسال ١٧ /٤

ثانيا – النشاطات الثقافية والرياضية

١- طبع دروع زجاجية للمتفوقين في ١٢مدرسة تابعة لمكتبنا في اربعة قرى دوغات – سريجكا- خوشابا – نفيرية بمبلغ ١٤٤٦٠٠٠ مليون واربعمائة وستة واربعون دينار

٢-حضور سمينار الاستاذ كوفان خانكي في مركز بيشكجي للبحوث والدراسات في جامعة دهوك الخاصة بالادب الديني الايزيدي ١٢/ ٤

٣- المشاركة في معرض الكتاب لاحياء شارع النجفي في الموصل بجرائد صوت لالش ومجلات لالش ومجلات محفل لمدة ثلاثة ايام ٢٦ و٢٧ و٢٨ /٤

٤- انهاء الدورة الرياضية ل٢٢ فريق في ملعب سريجكا بكناسبات نيسان (عيد رأس السنة الايزيدية / وعيد القيامة للمسيحيين وعيد الفطر للمسلمين وذلك في احتفال حضره رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي السيد سعيد جردو 28\4