مرجحة إحتواءها على ضحايا من الإيزيديات.. مؤسسة الشهداء تكتشف مقبرة جماعية في كركوك

افتتحت مؤسسة الشهداء مقبرةً جماعية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، مرجحة احتواءها على ضحايا من الفتيات الإيزيديات اللاتي تم اعدامهن على يد ارهابيي تنظيم داعش .

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي: إنَّ “المقبرة التي افتتحها فريق فني وهندسي يضم دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي وفريق التحقيق الدولي (يونيتاد)، تشير إلى أنها تضم ضحايا من الفتيات الإيزيديات ممن أعدمتهنَّ عصابات داعش الإرهابية”.

مشيراً ، إلى أهمية المقبرة لأنها تعزز موقف العراق دولياً، كون جرائم الإبادة الجماعية بحاجة إلى دعم ومساندة دولية لاسترجاع حقوق الضحايا، موضحاً أنَّ الفريق وعقب انتهاء استخراج الرفات سيسلمها إلى دائرة الطب العدلي لتحديد هوية الضحايا بهدف شمولهم بمستحقات ضحايا الإرهاب ، فضلاً عن تقديم المعلومات الكافية إلى الجهات المختصة لتشريع قانون السجل الوطني الموحد للمفقودين ممن غيّبوا بمقابر جماعية.

في السياق نفسه ذكر النائلي ، أنَّ المؤسسة لديها تنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية ذات العلاقة بهدف تقديم الدعم الكافي إلى المؤسسة بمجال الكشف والتنقيب عن المواقع الجغرافية للمقابر، إضافة إلى الاستعانة بالتجارب السابقة للجهات الدولية باعتماد آلية التعامل مع رفات المفقودين بموقع الجريمة بعد مرور سنوات طويلة عليها.