مايو 16, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

بحثا ملف نازحي شنگال والتنسیق الامنی.. رئيس ممثلية إقليم كوردستان يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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بحثا ملف نازحي شنگال والتنسیق الامنی.. رئيس ممثلية إقليم كوردستان يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي ، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد ، فارس عيسى عبد الكريم.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، انه ” جرى خلال اللقاء ، بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما استمرار التنسيق الأمني بين المركز والإقليم، والحفاظ على المنجزات الأمنية من خلال سد الثغرات وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية”.

البيان ، أضاف ” شهد اللقاء أيضا ،بحث ملف النازحين في الإقليم، فضلا عن ملف سنجار، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال الإنساني”.

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