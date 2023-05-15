بحثا ملف نازحي شنگال والتنسیق الامنی.. رئيس ممثلية إقليم كوردستان يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي ، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد ، فارس عيسى عبد الكريم.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، انه ” جرى خلال اللقاء ، بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما استمرار التنسيق الأمني بين المركز والإقليم، والحفاظ على المنجزات الأمنية من خلال سد الثغرات وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية”.

البيان ، أضاف ” شهد اللقاء أيضا ،بحث ملف النازحين في الإقليم، فضلا عن ملف سنجار، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال الإنساني”.