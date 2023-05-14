مستشار للمجلس الروحاني الايزيدي: أمير الايزيديين طالب السوداني بتنفيذ اتفاق شنگال وعودة النازحين وتعويض

قال مستشار للمجلس الروحاني الايزيدي ، اليوم السبت ، ان امير الايزيديين طالب رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ، بتنفيذ اتفاق شنگال (سنجار) المبرم بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية ، وعودة النازحين الايزيديين الى شنگال ، وتعويض المتضررين من أهالي المدينة وكذلك الناجين من داعش والشهداء منهم ، وإعادة اعمار شنگال.

مستشار المجلس الروحاني الايزيدي كريم سليمان ، قال لـ(باسنيوز) ، ان لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد ستبدأ اجتماعاتها قريباً لهذا الغرض وتبحث معرقلات تنفيذ الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني استقبل ، امس السبت، خلال زيارته مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، أمير الإيزيديين في العراق والعالم رئيس المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى حازم تحسين بيك، وبابا شيخ الديانة الايزيدية الشيخ علي إلياس حجي، ووفد مرافق لهما.

كريم سليمان ، أضاف ، ان رئيس الوزراء الاتحادي ابدى حرصه على معالجة المشاكل القائمة من قبل هذه اللجنة وتثبيت فقرة في الموازنة لتعويض وإعادة اعمار شنگال.

كما لفت سليمان الى ان السوداني كان ينوي زيارة شنگال لكنه الغى الزيارة وأعاد السبب الى الظروف الجوية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية العراقية ، اتفاقا يقضي بحفظ الأمن في قضاء شنگال من قبل قوات الأمن الاتحادية ، بالتنسيق مع قوات البيشمركة ، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من القضاء ، ومنها PKK وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.

ويعطل انتشار مسلحي PKK وميليشيات الحشد الشعبي جهود إعادة إعمار المدينة منذ سنوات ، كما يحول تواجد هؤلاء دون عودة عشرات آلاف النازحين إلى منازلهم.

لكن وحتى الآن لايزال عناصر PKK يتواجدون في شنگال، خلافا لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل.

وكان PKK ، قد أوجد له موطئ قدم في شنگال ، عند اجتياح داعش للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ “وحدات حماية سنجار” وكذلك إدارة ذاتية موازية .