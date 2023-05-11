رئيس الجمهوريَّة يشدِّد على إنهاء ملفِّ نازحي شنگال

قال رئيس الجمهوريَّة العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إنَّ الوضع في العراق يشهد تطورات إيجابية في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشدداً خلال لقاءین منفصلین مع كل من عمدة باريس ، والسفیره‌ الامریكیه‌ لدی بغداد ،على ضرورة إنهاء ملفِّ نازحي قضاء شنگال (سنجار).

وذكر بيان رئاسي، أنَّ “رئيس الجمهورية استقبل عمدة باريس آن هيدالغو والوفد المرافق لها، بحضور السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه”.

واستعرض رشيد ، خلال اللقاء “وضع النازحين وأهل شنگال والمعاناة الكبيرة التي تواجههم في حياتهم”، مؤكداً “أهمية إنهاء هذا الملف وإعادة المواطنين النازحين إلى مناطقهم السكنية بعد توفير الأجواء المناسبة لهم”.

في غضون ذلك ، ذكر بيان آخر أنَّ رئيس الجمهورية وخلال استقباله السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، بحث طبيعة العلاقات التي تجمع البلدين والتأكيد على أهمية تعميقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز أواصر التعاون والتنسيق البنّاء على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين.

وأشار إلى مواصلة جهود الإعمار والبناء في المدن المحررة مع التأكيد على أهمية حسم ملف النازحين في شنگال وإعادتهم إلى مناطق سكناهم.