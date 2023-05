آلاف الأيزيديين يترقبون تعويضات ما بعد انتهاكات تنظيم “داعش”

ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، بعدم تلقّي آلاف الأيزيديين، في شمال العراق، التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلهم المدمّرة والعودة إلى قراهم في سنجار، بعد نجاتهم من انتهاكات تنظيم داعش، على الرغم من مرور أعوام عدّة على طرد مقاتليه.

في أغسطس/ آب من عام 2014، اجتاح تنظيم داعش جبل سنجار في الشمال العراقي، حيث تقطن الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية، والتي تعرّضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم. فقتل الجهاديون الآلاف من أبناء هذه الأقلية، وسبوا نساءها، وجنّدوا أطفالها. وعلى الرغم من مرور أعوام على هزيمة التنظيم المتطرّف في العراق في عام 2017، ما زال نحو 200 ألف شخص من سنجار نازحين ويعيشون بغالبيتهم في مخيّمات، إذ هم غير قادرين على العودة إلى مناطقهم التي تتعثّر فيها عمليات إعادة الإعمار.

1/ Iraqi authorities have failed to pay compensation to thousands of Yazidis and others displaced from Sinjar for property damage incurred during the battle against ISIS.https://t.co/Jtr6URfdeR pic.twitter.com/3fjdKyUO0S

