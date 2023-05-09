العثور على مقبرة جماعية جديدة في سنجار

كشفت أعمال البناء التي تقوم بها شركة إماراتية بمركز قضاء سنجار عن مقبرة جماعية تضم رفات 5 من ضحايا تنظيم داعش، ومن المقرر إرسال جميعها إلى بغداد لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) عليها.

وقال قائممقام قضاء سنجار، خيري علي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “رفات ظهرت اليوم أثناء أعمال البناء لشركة ديما الإماراتية قرب فندق سياحي على مقربة من أحياء مركز قضاء سنجار”، مضيفاً: “عند الاتصال بنا من قبل مركز شرطة القضاء، توجهنا إلى المكان الذي عثر فيه على المقبرة الجماعية، والذي من المقرر أن تقام عليه مدرسة”.

بشأن هوية ضحايا المقبرة الجماعية، أوضح أن “الرفات تعود لـ 5 أشخاص، جميعهم من شيعة سنجار، وهم من ضحايا تنظيم داعش، ومن المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للقتل عام 2014”.

وبيّن أنهم اتصلوا بدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء العراقية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرفات وإجراء فحص الـ DNA لتحديد هويتها.

تعمل الفرق المعنية بفتح المقابر الجماعية في سنجار، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة، الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كوردستان.

يشار إلى أنه من أصل 89 مقبرة جماعية للكورد الإزيديين في القضاء، تم فتح 39 حتى الآن.

في هذا السياق، شهدت قرية حمدان الواقعة شرق القضاء، مراسم دينية في آذار الماضي، تزامناً مع فتح جماعية كانت تضم رفات 30 شخصاً.