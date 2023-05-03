السفارة الفرنسية تدين بأشد العبارات تكاثر خطاب الكراهية ضد الإيزيديين

أدانت السفارة الفرنسية في العراق بأشد العبارات، تكاثر خطاب الكراهية الذي يستهدف المجتمع الإيزيدي، داعية السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان إلى مواصلة جهودهم من أجل الأمن والحكم وإعادة الإعمار في سنجار.

وذكرت السفارة الفرنسية في بغداد، في بيان لها، اليوم الاربعاء (3 ايار 2023): “تدين سفارة فرنسا في العراق بأشد العبارات تكاثر خطاب الكراهية الذي يستهدف المجتمع الإيزيدي؛ بما في ذلك الاعتذار عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين”.

واشار البيان إلى “حق الإيزيديين في العيش بسلام وأمن وكرامة؛ مثل باقي مكونات المجتمع العراقي”، ويعيد التأكيد على “التزام فرنسا الملموس تجاه الايزيديين في العراق؛ سواء كان ذلك يتعلق بحقهم في ظروف معيشية كريمة في المناطق التي تعرضوا فيها لإبادة داعش؛ كما في المناطق التي لجأوا إليها؛ أو محاربة الإفلات من العقاب”.

السفارة الفرنسية دعت “السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان المتمتع بالحكم الذاتي إلى مواصلة جهودهم من أجل الأمن والحكم وإعادة الإعمار في سنجار”.

وأكد بيان السفارة الفرنسية في العراق على تمسكها بـ”التفاهم والحوار السلمي بين مختلف مكونات الشعب العراقي والحفاظ على تنوع البلد الذي هو أحد أصوله الرئيسية”.