حصيلة رسمية “مرعبة” باعداد النازحين في سنجار

كشفت وزارة الهجرة والمهجحرين، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة رسمية باعداد النازحين في مخيمات سنجر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي جهاكير {للفرات نيوز} ان :”عدد النازحين الموجودين حاليا في مخيمات النزوح يتجاوز الـ36 الف عائلة”.

واضاف ان “معظم تلك العوائل من محافظة نينوى وتحديدا في قضاء سنجار”.

واشار جهاكير الى “اتفاق سياسي بين الاقليم والمركز بخصوص تطبيع الاوضاع في سنجار”، مستدركاً “التطبيع يحتاج الى تطبيق الخطوات والعمل لا يزال جاري تطبيقه”.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، اعلنت في وقت سابق إغلاق مخيم (الجدعة 5) في محافظة نينوى بالكامل، بعد عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، والذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد.